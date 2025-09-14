Достижения.рф

Крупное ДТП в Москве: подробности

МКАД частично перекрыли после ДТП
Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На МКАД частично ограничили движение из‑за ДТП. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».



По информации ведомства, авария произошла на внутренней стороне первого километра МКАД в районе съезда №1В. На месте работают оперативные службы. Сведения о пострадавших уточняются.

В районе происшествия затруднённое движение. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера зафиксировала машину, лежащую на проезжей части, а рядом стоял мотоцикл. На записи видно мужчину, лежащего на дороге с травмами, и группу очевидцев.

Никита Кротов

