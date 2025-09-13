Достижения.рф

Колеса трамвая отрезали ногу пенсионеру в российском городе

В Екатеринбурге пенсионер лишился ноги, попав под колеса трамвая
Фото: iStock/Evgeniy Akimenko

В Екатеринбурге 85-летний пенсионер попал под колеса трамвая и лишился ноги из-за невнимательности водителя. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.



Инцидент произошел днем 13 сентября рядом с домом №37а на улице Халтурина. Водитель трамвая №19 — 46-летняя женщина со стажем работы 12 лет — при отправлении от остановки «Птичий рынок» не проверила, все ли пассажиры вышли из салона, и начала движение. В результате пожилой мужчина упал на рельсы и получил травму ноги от движущегося вагона.

Пострадавшего доставили в больницу №19, его состояние оценивается как тяжелое. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье безбилетники с ножом напали на контролёров и пассажиров электрички

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0