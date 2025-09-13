Колеса трамвая отрезали ногу пенсионеру в российском городе
В Екатеринбурге 85-летний пенсионер попал под колеса трамвая и лишился ноги из-за невнимательности водителя. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел днем 13 сентября рядом с домом №37а на улице Халтурина. Водитель трамвая №19 — 46-летняя женщина со стажем работы 12 лет — при отправлении от остановки «Птичий рынок» не проверила, все ли пассажиры вышли из салона, и начала движение. В результате пожилой мужчина упал на рельсы и получил травму ноги от движущегося вагона.
Пострадавшего доставили в больницу №19, его состояние оценивается как тяжелое. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
