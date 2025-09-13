Достижения.рф

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Нижегородской области: погибли двое взрослых и ребенок

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Нижегородской области в массовом ДТП погибли три человека, в том числе 14-летний подросток. Еще двое пострадали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.



Авария произошла вечером 12 сентября в Дальнеконстантиновском районе. Три автомобиля столкнулись на трассе Дальнее Константиново — Перевоз недалеко от села Малая Пица.

Предварительно, водитель автомобиля Honda, не имевший прав, выехал на «встречку», где врезался в Kia и Opel. От удара японскую иномарку отбросило в металлический отбойник. В настоящее время выясняются все обстоятельства, приведшие к трагедии.

