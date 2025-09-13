Пьяный мужчина попытался скрыться от ГАИ и влетел в веранду кафе в Подмосковье
В подмосковных Люберцах мужчина устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от преследования сотрудников ГАИ. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что правоохранители попытались остановить автомобиль для проверки документов, однако водитель «дал по газам». Во время погони мужчина въехал в несколько автомобилей, а затем влетел в веранду кафе, где в этот момент находились посетители.
Вскоре лихача всё же удалось задержать. Предположительно, им оказался 37-летний Артур П. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадал один человек, которого экстренно госпитализировали. К счастью, серьёзных травм никто не получил.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
