Пьяный мужчина попытался скрыться от ГАИ и влетел в веранду кафе в Подмосковье

13 сентября 2025, 20:44

В Люберцах лихач устроил массовое ДТП в попытке скрыться от полиции

Фото: iStock/photosaint

В подмосковных Люберцах мужчина устроил массовое ДТП, пытаясь уйти от преследования сотрудников ГАИ. Об этом сообщает РЕН ТВ.