Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС

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Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, водитель BMW не справился с управлением. Согласно опубликованным кадрам, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГИБДД. После этого обе иномарки врезались в столкнувшийся автомобиль, не успевший затормозить. Информации о пострадавших в аварии не поступало.
Ранее крупное ДТП произошло возле Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы.
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Александр Климов