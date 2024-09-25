Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что чёрный автомобиль Toyota Camry с номерами автобазы Управления делами президента врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. В результате аварии пострадали три человека: девушка 25 лет, женщина 40 лет и мужчина. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.
Также канал опубликовал кадры с места. На них видно чёрный автомобиль, который стоит на тротуаре рядом с поваленными деревьями. Рядом лежат пострадавшие. Окружающие вызывают скорую помощь. Также, по словам очевидца за кадром, были разбиты две машины.
ДТП произошло в районе РГГУ, в центре столицы.
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На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.
Также канал опубликовал кадры с места. На них видно чёрный автомобиль, который стоит на тротуаре рядом с поваленными деревьями. Рядом лежат пострадавшие. Окружающие вызывают скорую помощь. Также, по словам очевидца за кадром, были разбиты две машины.
ДТП произошло в районе РГГУ, в центре столицы.
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Анастасия Чинкова