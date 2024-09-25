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Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы

25 сентября 2024, 18:21
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что чёрный автомобиль Toyota Camry с номерами автобазы Управления делами президента врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. В результате аварии пострадали три человека: девушка 25 лет, женщина 40 лет и мужчина. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.



Также канал опубликовал кадры с места. На них видно чёрный автомобиль, который стоит на тротуаре рядом с поваленными деревьями. Рядом лежат пострадавшие. Окружающие вызывают скорую помощь. Также, по словам очевидца за кадром, были разбиты две машины.

ДТП произошло в районе РГГУ, в центре столицы.

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#дтп
#москва
#автомобиль
#правительство
#происшествия
Дело экс-подчинённого Тимура Иванова связано с хищением 3 млрд рублей у банка
25 сентября 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Уголовное дело бывшего подчинённого экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением более 3 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году. Об этом говорится в материалах следствия.
Отмечается, что речь идёт об Антоне Филатове, который ранее занимал должность руководителя нескольких подведомственных российскому военному ведомству компаний. Согласно данным следствия, более трех миллиардов рублей были перечислены на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#тимур иванов
#сизо
#суд
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Заметили с воздуха: в Дмитровском округе потушили лесной пожар
25 сентября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Краснополянского участкового лесничества на расстоянии одного километра от деревни Малая Чёрная Дмитровского городского округа, возгорание на площади 0,3 га было обнаружено в ходе авиапатрулирования, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В тушении были задействованы 15 лесных пожарных и пять единиц техники, на ликвидацию пожара ушло немногим более трёх часов», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся поиск виновных в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО

Сбербанк: 80% хищений денег проводят через me2me-переводы и бесконтактную оплату

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#дмитровский городской округ
#лес
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#лесные пожары
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Студентов эвакуировали из одинцовского филиала МГИМО
Студентов эвакуировали из филиала МГИМО в Одинцове, на месте работает Росгвардия
25 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/Rauf Karimov

Филиал МГИМО в подмосковном Одинцове эвакуировали. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
Уточняется, что людей начали эвакуировать из здания после звука пожарной тревоги. После этого прибыли сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов.

В настоящее время выясняется причина эвакуации. Занятия в учебном заведении отменены. Согласно данным РИА Новости, эвакуацию провели из-за анонимного сообщения о «минировании».

Иные подробности на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Кемерово экстренно эвакуировали студентов возле центрального корпуса Кемеровского государственного университета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#студенты
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#эвакуация
#вуз
#одинцово
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Сбербанк: 80% хищений денег проводят через me2me-переводы и бесконтактную оплату
25 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/nevodka

Мошенники в 80% случаев выводят похищенные у своих жертв деньги через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты или при помощи me2me — переводы между собственными счетами граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время XXI Международного банковского форума. По его словам, банки должны оперативно реагировать на новые механизмы для обмана.
«Мошенники придумывают новые механизмы, которые нам надо сломать. Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — заявил он.
Кузнецов пояснил, что для противодействия таким схемам мошенничества нужно ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

Схемы с me2me-переводами выглядит следующим образом: мошенники убеждают жертву привязать к приложению их банковскую карту, взять свои накопления или кредитные средства, а затем через банкомат внести их на карту аферистов.
«Что касается me2me-переводов, они имеют низкий уровень риска, банковские антифрод-системы их пропускают. Поэтому необходимо пересмотреть текущий стандарт риск-индикаторов для переводов между своими счетами», — отметил Кузнецов.
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Звезда «Битвы шефов» сгорел в собственном кафе в Краснодаре
Участник шоу «Битва шефов» Чеша сгорел в собственном кафе в Краснодаре
25 сентября 2024, 15:30

Фото: iStock/Kara Capaldo

Во время пожара в кафе Краснодара сгорел его владелец —участник кулинарных шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5» Павел Чеша. Об этом сообщает портал 93.ru. Позже информацию подтвердили сотрудники заведения в соцсетях.
«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание», — написали в соцсетях кафе.
По данным издания, пожар вспыхнул в ночь на 25 сентября в семейном кафе «У шефа» на улице Комарова. По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Вскоре в здании нашли тело владельца кафе.

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Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи

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#пожар
#ночь
#кафе
#дома
#шоу
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В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
В Узбекистане учительница избила ученика за просьбу вести урок на русском языке
25 сентября 2024, 15:28

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Ташкенте учительница напала на ученика в свой первый рабочий день и попала на видео. Об этом информирует Uznews.
На опубликованных в сети кадрах видно, как преподавательница хватала мальчика за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску. Уточняется, что такая реакция женщины последовала после просьбы ученика вести урок на русском языке.

Учительница, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось, так что она решила наказать подростка. Примечательно, что женщина работала в школе с испытательным сроком и еще не была принята в штат.

По словам педагога, она не жалеет о произошедшем, поскольку «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Ребенок ​не получил тяжелых физических травм.

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#учитель
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Труп домашнего котенка нашли у дома отравившейся под Красноярском семьи
25 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/eugenekeebler

Родственники семьи, которая отравилась в Красноярском крае, нашли у дома мертвого домашнего котенка. Об этом сообщает главное СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Отмечается, что биологические материалы питомца уже отправили на экспертизу, чтобы выяснить причину его смерти.
«В ходе допросов близких родственников установлено, что у семьи был домашний котенок, труп которого обнаружен ими около дома 22 сентября, после чего родственники утилизировали его на свалку бытовых отходов. Труп животного обнаружен, назначены и проводятся необходимые исследования», — указано в сообщении ведомства.
Напомним, что муж с женой и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети умерли в медучреждении.

Основные версии, которых на данный момент придерживаются следователи, — продукты с токсичным веществом или отравление парами дихлофоса.

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В Москве задержали мигранта, напавшего на врачей скорой помощи
25 сентября 2024, 14:46

Фото: iStock/Iulianna Est

Правоохранители задержали в центре Москвы мигранта, который напал на врачей скорой помои. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что мужчина из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывшие на вызов медики хотели было осмотреть пациента, но в этот момент он набросился на них с кулаками и начал оскорблять. Врачи оперативно вызвали полицию.

Правоохранители смогли скрутить пытавшегося оказать сопротивление мужчину. Его доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Дагестане толпа пьяных мужчин избила инспекторов ДПС. У одного из них – перелом носа и сотрясение головного мозга. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
УФСБ: суд до 25,5 лет сократил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье
25 сентября 2024, 14:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Отмечается, что изначально Второй западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде тюремного заключения на срок 26 лет, из которых восемь лет он будет пребывать в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Однако впоследствии Апелляционный военный суд сократил основной срок наказания до 25 лет и шести месяцев лишения свободы. Остальные условия приговора оставлены без изменений.

В марте 2022 года в Греции Недильского завербовал сотрудник военной контрразведки СБУ. После этого россиянин начал собирать сведения об объектах инфраструктуры Московской и Смоленской областей с дальнейшей передачей данных на Украину.

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#подмосковье
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#сбу
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#тюрьма
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