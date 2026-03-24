В Подмосковье корги прокусил ногу женщине, пытавшейся защитить свою собаку
Корги прокусил ногу жительнице Одинцова, которая пыталась защитить свою собаку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
36-летняя Маргарита вышла с дочерью отдавать знакомым карликового пуделя, который был у нее на передержке. Возле подъезда в ЖК «Сколковский» они встретили семейную пару с корги без поводка. Пудель по кличке Персик испугался пса и зарычал, после чего тот набросился на него.
Маргарита взяла питомца на руки, но в этот момент корги вцепился ей в ногу, прокусив плотные штаны. Женщина почувствовала сильную боль, а ее дочь расплакалась от испуга. По словам пострадавшей, хозяева агрессивной собаки бездействовали и даже не пытались оттащить животное.
Владелица пса дала Маргарите свой контакт, пообещав прислать ветеринарный паспорт с прививками, но так и не вышла на связь. В травмпункте женщине сразу сделали две прививки, теперь ей предстоит ставить вакцины полгода. Пострадавшей нельзя находиться на солнце, ходить в баню и употреблять алкоголь. Шрам от укуса, по ее словам, останется на всю жизнь.
