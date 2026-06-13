Транспортный военный самолет ВВС Индии потерпел крушение
В Индии потерпел крушение транспортный военный самолет
В Индии на авиабазе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий Военно-воздушным силам государства. Инцидент произошел в момент захода на посадку.
По информации из официальных источников ВВС Индии, данные о жертвах и пострадавших в настоящий момент уточняются. На месте аварии работают спасательные службы.
Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего сформируют специальную комиссию. Она проведет детальное расследование.
Ранее военный вертолет потерпел крушение в Турции. Подробности в нашем материале.
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