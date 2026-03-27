Пассажир не выжил после падения с инвалидной коляски во время посадки в самолет

27 марта 2026, 09:18

Пассажир-инвалид погиб при посадке на рейс Allegiant Air в США

Трагедия произошла в аэропорту Хантингтона, штат Западная Вирджиния, когда 24-летний Хантер Адкинс, страдающий мышечной дистрофией, не выжил после падения с инвалидной коляски. 28 марта 2024 года он собирался сесть на рейс вместе с девятилетним братом. Об этом сообщает издание People.