Пассажир не выжил после падения с инвалидной коляски во время посадки в самолет
Трагедия произошла в аэропорту Хантингтона, штат Западная Вирджиния, когда 24-летний Хантер Адкинс, страдающий мышечной дистрофией, не выжил после падения с инвалидной коляски. 28 марта 2024 года он собирался сесть на рейс вместе с девятилетним братом. Об этом сообщает издание People.
Согласно иску, работник авиакомпании Allegiant Air пересадил Адкинса в служебную коляску и спешно довез до борта. На пандусе сотрудник толкнул её к двери, в результате чего молодой человек упал и ударился лицом о землю. Инвалидное кресло приземлилось на него. Пострадавшего госпитализировали, но на следующее утро он скончался.
Отец Тони считает, что недостаточное количество ремней на инвалидном кресле привело к трагедии. Он требует от авиакомпании 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) и обвиняет ее в халатности при найме сотрудников. Также родственник надеется на компенсацию за стресс, который испытал его второй сын, ставший свидетелем инцидента.
