В Калининградской области заметили самолеты НАТО
Два небольших самолета-разведчика провели полет вдоль границ Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Один из них — американский Bombardier Challenger 650, известный в военной модификации как ARTEMIS II. Этот самолет базируется в Румынии и почти ежедневно совершает круговые облеты вокруг российского анклава.
Второй — шведский Gulfstream IV. Он вылетел с авиабазы Мальмен и облетел границы Калининградской области, а также западную границу Белоруссии.
Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на действующую энергетическую блокаду Кубы, позволят российскому танкеру с нефтью подойти к берегам острова.
