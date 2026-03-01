КСИР сообщил о серии атак на американские корабли и военные базы
Судно, перевозившее боеприпасы для американских кораблей, поразили четыре беспилотника иранских вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно предварительной информации, судно полностью выведено из строя и сейчас дрейфует в Индийском океане. Кроме того, представитель КСИР заявил об атаке на американскую военно-морскую базу в Кувейте, в результате которой якобы погибло большое количество военнослужащих США.
Утверждается, что боевой корабль класса MST, перевозивший топливо для американских судов в Индийском океане, также получил повреждения в результате атаки со стороны Ирана. Позже издание Tasnim сообщило об ударе КСИР по базе ВВС США в Саудовской Аравии.
