Kub Mash: пара занялась сексом на глазах у отдыхающих на пляже в Геленджике
В Геленджике отдыхающие стали свидетелями откровенной сцены, кадры которой публикует телеграм-канал Kub Mash. Туристы предались страсти на пляже «Голубая бездна».
Мужчина и его спутница занялись сексом прямо на глазах у отдыхающих. В качестве импровизированной кровати они выбрали твердые камни, а местом уединения стал скалистый берег.
Комментаторы под постом неоднозначно высказались о действиях пары. Одни переживали, что непотребства могли увидеть дети, другие беспокоились за самих влюбленных, которых «тепловой может ударить», а третьи посчитали, что снимать «такое» на видео и тем более выкладывать нельзя.
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