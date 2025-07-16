Туристку из Таиланда отдали под суд на Шри-Ланке за полуголый вид

16 июля 2025, 11:47

Туристку задержали на Шри-Ланке за полуголый вид

Фото: istockphoto/paulprescott72

Тайскую туристку задержали на Шри-Ланке за полуголый вид на улице, теперь ее ждет судебное разбирательство, пишет Daily Mirror Sri Lanka.