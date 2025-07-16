Туристку из Таиланда отдали под суд на Шри-Ланке за полуголый вид
Туристку задержали на Шри-Ланке за полуголый вид
Тайскую туристку задержали на Шри-Ланке за полуголый вид на улице, теперь ее ждет судебное разбирательство, пишет Daily Mirror Sri Lanka.
Все произошло в районе залива Аругам в минувший понедельник, 14 июля. «Частично одетая» женщина была задержана полицейскими, передвигаясь из одного отеля в другой.
Стражи порядка выяснили, что туристка имеет гражданство Таиланда. Известно, что на остров она прибыла в сопровождении американского гражданина, забронировав номер в отеле с 11 по 20 июля. Тайское посольство уже в курсе инцидента, женщину могут наказать за непристойное поведение в общественном месте.
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