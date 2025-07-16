Mash: надувной матрац взорвался в Петербурге и выбил стекла в квартире

16 июля 2025, 12:01

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Стекла и решетки на окнах выбило в одной из питерских квартир в результате неожиданного взрыва надувного матраса. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», все случилось на улице Нахимова, когда матрас накачивали для подготовки спального места.