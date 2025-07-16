Mash: надувной матрац взорвался в Петербурге и выбил стекла в квартире
Стекла и решетки на окнах выбило в одной из питерских квартир в результате неожиданного взрыва надувного матраса. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», все случилось на улице Нахимова, когда матрас накачивали для подготовки спального места.
В какой-то момент произошел громкий хлопок. Пострадавших нет, но проснулся весь дом. На месте работают представители оперативных служб, ликвидируя последствия случившегося.
Перед этим сообщалось, что туристку из Таиланда задержала полиция за передвижение по улице в полуголом виде. Женщине грозит наказание за непристойное поведение в общественных местах. Тайское посольство уже в курсе задержания.
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