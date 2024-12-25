Кубань из-за разлива мазута может потерять не один курортный сезон

Драма развернулась в городе Новосибирск в 2023 году и продолжается по сей день. 25-летняя Марина и 23-летний Роман тайно от родителей девушки поженились в мае 2024 года. После этого в жизни молодожёнов начался ад. Подробности читайте в материале «Радио 1».