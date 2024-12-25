Кубань из-за разлива мазута может потерять не один курортный сезон

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Туристический сектор Краснодарского края может утратить возможность использования курортов минимум на один сезон. Об этом сообщил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит ТАСС.
«Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли не одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — заявил Данилов-Данильян.
По самым оптимистичным прогнозам, уже с весны ситуация наладится, однако эксперт отметил, что данные предположения крайне сомнительны. Он напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экосистем было потрачено 15 лет.
В водах Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками.
К сожалению, последствия оказались катастрофическими: произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ. Это происшествие ставит под угрозу не только морскую экосистему, но и жизнь людей.
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Элина Позднякова