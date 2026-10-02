Кубанцев с головой накрыло ливнем, люди ушли под воду
В Краснодаре во время сильного ливня несколько человек провалились в затопленную яму на дороге. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Краснодар и край».
Инцидент произошел на пересечении улиц Тургенева и Монтажников, где коммунальные службы проводят ремонт ливневой канализации. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина с зонтом проваливается в наполненную водой яму, а спустя некоторое время самостоятельно выбирается наружу.
По данным источника, подобных случаев произошло несколько. Очевидцы утверждают, что участок проведения работ не был огороженным.
Из-за сильного потока воды трубы вынесло на проезжую часть. Горожан призвали соблюдать осторожность и не приближаться к неогороженному участку дороги во время проведения работ.
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