Кубанцев с головой накрыло ливнем, люди ушли под воду

02 октября 2026, 20:56

Краснодарцы ушли под воду с головой из-за неогороженной ямы и ливня

Фото: istockphoto/Doctor_bass

В Краснодаре во время сильного ливня несколько человек провалились в затопленную яму на дороге. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Краснодар и край».