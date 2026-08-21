Сильный ливень затопил станцию метро в Нью-Йорке
Из‑за мощного ливня одна из ключевых станций нью‑йоркского метрополитена оказалась затоплена. Об этом информирует телеканал ABC News.
На видео, опубликованном СМИ, видно, как вода стекает на платформу станции Пенн‑Стейшн. Она расположена в центре Манхэттена, неподалёку от одноимённого вокзала.
По данным телеканала Pix11, непогода серьёзно нарушила работу подземки: на ряде линий метрополитена наблюдаются значительные задержки поездов. Кроме того, движение по одной из трасс в Бруклине полностью остановилось.
Метеорологи предупреждают о риске подтоплений в штатах Нью‑Йорк и Нью‑Джерси. В районах со слабо развитой дренажной системой это может привести к серьёзным перебоям в работе транспорта.
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