Кубинец в Петербурге попал под статью за фото в телефоне

09 ноября 2025, 13:43

«Фонтанка»: Кубинского туриста задержали за фото закладок в телефоне

Фото: istockphoto/vladans

Прибывший в Петербург гражданин Кубы стал фигурантом уголовного дела после проверки содержимого его телефона.