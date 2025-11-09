Кубинец в Петербурге попал под статью за фото в телефоне
Прибывший в Петербург гражданин Кубы стал фигурантом уголовного дела после проверки содержимого его телефона.
По информации «Фонтанки», 30‑летнего мужчину заметили на Большом Сампсониевском проспекте. При проверке документов выяснилось, что он въехал в Россию в сентябре по туристической визе и не снялся с регистрации.
Во время просмотра фотографий в галерее полицейские обнаружили снимки мест из другого района города, которые, как предполагается, указывали на точки с закладками. По «следам съемки» изъяли четыре свёртка с веществом, которое, по признанию задержанного, оказалось наркотическим и весило почти 4,5 г.
В отношении иностранца составили протокол за употребление психотропных веществ без назначения врача, а также возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.
