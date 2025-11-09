Взрыв прогремел в гаражном кооперативе Минеральных Вод
В воскресенье утром в Минеральных Водах произошёл мощный взрыв в гаражном кооперативе «Змейка». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.
Около девяти часов утра жители услышали хлопок и увидели густой дым, который был виден из разных частей города.
По словам очевидцев, несколько гаражей буквально «взлетели на воздух».
«Газовый баллон, похоже», – предположил один из свидетелей происшествия.Позднее в ведомстве действительно подтвердили, что взрыв произошёл из-за баллона. В результате детонации получили повреждения три гаража и вспыхнул пожар на площади около 10 квадратных метров, который уже ликвидировали.
Из-под завалов спасатели извлекли мужчину, который получил травмы. Его экстренно доставили в ЦРБ города. По предварительным данным, погибших нет.
К ликвидации последствий привлекались 13 человек и три единицы техники от МЧС России. Также на месте работают сотрудники газовой службы и полиции.
Специалисты продолжают разбирать завалы и устанавливать все обстоятельства произошедшего.