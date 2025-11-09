Взрыв прогремел в гаражном кооперативе Минеральных Вод

09 ноября 2025, 10:30

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе Минвод, пострадал один человек

Фото: iStock/RamonCast

В воскресенье утром в Минеральных Водах произошёл мощный взрыв в гаражном кооперативе «Змейка». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.





Около девяти часов утра жители услышали хлопок и увидели густой дым, который был виден из разных частей города.



По словам очевидцев, несколько гаражей буквально «взлетели на воздух».





«Газовый баллон, похоже», – предположил один из свидетелей происшествия.