Две большие собаки напали на женщину с таксой в Ленобласти
В Ленинградской области две большие собаки набросились на женщину с таксой во время прогулки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел в СНТ «Северное», который находится в поселке Новое Токсово. Там местная жительница прогуливалась вместе со своим питомцем. В какой-то момент на нее напали два крупных пса, один из которых был овчаркой. Хозяева агрессивных животных оттащили их и сбежали.
На помощь пострадавшим пришел мимо проезжавший водитель. Он отвез женщину в больницу, а таксу — в ветклинику. Пациентке обработали раны на руках, а хвостатого прооперировали за 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Читайте также: