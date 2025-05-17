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«Кухню на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о массовом отравлении

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей за выпуск небезопасной продукции. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Арбитражный суд Москвы выписал штраф компании «Локалкитчен» по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», который продавался сервисом до июня 2024 года. По данным Роспотребнадзора, после употребления этого продукта 417 человек в 11 регионах заразились ботулизмом, двое из них скончались.

После произошедшего сервис «Кухня на районе» приостановил работу, а в отношении «Локалкитчен» возбудили уголовное дело. Спустя почти год судом было установлено, что в салате действительно содержался ботулинический токсин типа А, а также консерванты, наличие которых не было указано на этикетке. Кроме того, были нарушены условия хранения продуктов.

С июля 2024 года гендиректор компании находится под домашним арестом.

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#отравление
#доставка
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В Казани экс-полицейские восемь раз обжаловали приговор за пытки
17 мая 2025, 03:58

Фото: iStock/ronstik

Четыре бывших полицейских из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор в Верховном суде РФ за пытки. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантами дела являются Алмаз Василов, Ильнар Ибатуллин, Фаиль Сабирзянов, и Айнур Рахматуллин. Первый обжаловал приговор три раза, второй и третий по два раза, а последний один раз.

Дело о пытках было заведено в 2012 году. Тогда сотрудники отдела полиции «Дальний» до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. Как рассказали родственники погибшего, полицейские изнасиловали его бутылкой из под шампанского, что привело к летальному исходу. В результате расследования было выявлено еще несколько случае пыток в отделе. В общем в списке потерпевших оказались 14 человек.

В 2014 году восемь сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Фигуранты получили от 1 года и 8 месяцев до 13 лет колонии.

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Еще двух человек подозревают в жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены
СК заочно обвинил двух новых участников дела об убийстве экс-мэра Самары Тархова
16 мая 2025, 16:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Стали известны новые подробности по громкому делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Как сообщает Mash, следователи нашли двух новых подозреваемых: 56-летнюю Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели.
Фигурантам предъявили заочное обвинение. Есть данные, что они помогали внучке экс-мэра с расправой над своими родственниками.

Следствие установило, что Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия сообщников. Ее племянник и внучка жертв, следуя заранее разработанному плану, жестоко расправились с пожилой парой, чтобы завладеть их имуществом.

Сначала они отравили супругов, затем заморозили при помощи азота, после чего расчленили тела и разбросали их части по мусорным контейнерам в Самаре.

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#следственный комитет
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Уфимец сломал пенис из-за желания разнообразить секс
16 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/ Oleksandr Todorov

Житель Уфы сломал пенис из-за желания разнообразить секс новыми позами и экспериментами, сообщил Телеграм-канал SHOT.
31-летний россиянин и его возлюбленная захотели попробовать что-то новое в постели. В самый разгар соития послышался страшный хруст. Уфимец увидел, что половой орган обмяк и опух. Мужчине пришлось обратиться за помощью к врачам.

Пострадавшего привезли в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и сильными болями. Половой член уфимца спасали сразу несколько хирургов. Операция прошла успешно. Однако заняться сексом не удастся минимум шесть месяцев — уфимцу предстоит пройти долгую реабилитацию.

Ранее в Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный.

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Взрыв прогремел на производстве парафина в Башкирии
16 мая 2025, 09:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв прогремел на производстве парафина «Свеча» в башкирском городе Салават. После произошедшего вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В настоящее время под завалами находится один человек. Ещё четыре, по предварительным данным, получили ранения.

На месте работают оперативно прибывшие спасатели и пожарные МЧС России.

Несколько дней назад в подмосковном Лосино-Петровском в подъезде жилого дома взорвалась граната. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

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Пожарные обнаружили завёрнутое в ковёр тело женщины с ножевыми ранениями – зверское убийство на Кубани
SHOT: в Краснодарском крае женщину убили, завернули тело в ковёр и подожгли дом
16 мая 2025, 08:36

Фото: iStock/zoka74

В Краснодарском крае было совершенно зверское убийство. Женщину зарезали в гостях, завернули её тело в ковёр, а затем подожгли дом.
Это произошло в Усть-Лабинске. 41-летняя Елена пришла со своим 36-летним знакомым в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, однако в какой-то момент вспыхнул конфликт. Один из мужчин в порыве гнева схватился за нож и ударил женщину в шею. От полученного ранения она скончалась на месте, пишет Telegram-канал SHOT.

После этого друзья придумали жуткий план: они завернули тело в ковёр, подожгли дом и сбежали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело Елены с ножевыми ранениями.

Полицейские оперативно задержали беглецов. Выяснилось, что один из них был ранее судим за изнасилование, грабёж и разбой. Владелец дома судимостей не имел.

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