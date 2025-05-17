«Кухню на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о массовом отравлении

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Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» оштрафовали на 300 тысяч рублей за выпуск небезопасной продукции. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Арбитражный суд Москвы выписал штраф компании «Локалкитчен» по делу о массовом отравлении салатом «Лобио», который продавался сервисом до июня 2024 года. По данным Роспотребнадзора, после употребления этого продукта 417 человек в 11 регионах заразились ботулизмом, двое из них скончались.
После произошедшего сервис «Кухня на районе» приостановил работу, а в отношении «Локалкитчен» возбудили уголовное дело. Спустя почти год судом было установлено, что в салате действительно содержался ботулинический токсин типа А, а также консерванты, наличие которых не было указано на этикетке. Кроме того, были нарушены условия хранения продуктов.
С июля 2024 года гендиректор компании находится под домашним арестом.
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После произошедшего сервис «Кухня на районе» приостановил работу, а в отношении «Локалкитчен» возбудили уголовное дело. Спустя почти год судом было установлено, что в салате действительно содержался ботулинический токсин типа А, а также консерванты, наличие которых не было указано на этикетке. Кроме того, были нарушены условия хранения продуктов.
С июля 2024 года гендиректор компании находится под домашним арестом.
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Анастасия Чинкова