Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами

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В Москве сын настоятеля храма отравился психотропными препаратами, его госпитализировали, пишет телеграм-канал Baza.
Известно, что отец 14-летнего подростка является настоятелем храма в посёлке Воскресенское. Мальчик живёт в хороших условиях, нормально учится и не имеет проблем с поведением, поэтому его родные сильно удивились, когда он не пришёл домой после школы накануне Пасхи.
Родители начали искать сына, около 11 часов вечера им позвонила знакомая и рассказала, что нашла их ребёнка на улице.
На мальчике были только шорты, футболка и обувь исчезли. О том, что приключилось, рассказать подросток не смог. Предварительный диагноз — отравление психотропными веществами – объявили медики.
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Родители начали искать сына, около 11 часов вечера им позвонила знакомая и рассказала, что нашла их ребёнка на улице.
На мальчике были только шорты, футболка и обувь исчезли. О том, что приключилось, рассказать подросток не смог. Предварительный диагноз — отравление психотропными веществами – объявили медики.
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Анастасия Чубина