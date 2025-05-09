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Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом: «Я уже забыл, что это такое»

Дизайнер Артемий Лебедев заявил о пищевом отравлении из-за беляша
Артемий Лебедев (Фото: Инстаграм* @temalebedev)

Артемий Лебедев (Фото: Инстаграм* @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отравился беляшом. Деталями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном соцсети «ВКонтакте».
«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — откровенничал Артемий Лебедев.

Дизайнер признался, что последний раз его рвало в 16 лет после того, как он выпил слишком много портвейна.

Артемий Лебедев полагает, что причиной его ужасного состояния мог стать беляш. Он назвал произошедшее неприятным опытом и с иронией предупредил, что никому не предлагает его повторять.

Ранее бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом. Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна.

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#отравление
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В России запустили проект «Из забвения в бессмертие!» для поиска предков-героев
09 мая 2025, 17:35

Фото: iStock/bruev

Волгоградская академия МВД России сообщила о старте уникального, не имеющего аналогов героико-патриотического проекта «Из забвения в бессмертие!». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Главной задачей проекта является восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.

За последние два года поисковый отряд академии МВД «Наследники Победы» вместе с другими поисковыми отрядами обнаружил останки свыше 700 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые погибли на территории Сталинградской, Тверской, Псковской и Сахалинской областей, а также в Республике Карелия. Из них всего десяти удалось вернуть имена.

Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД для проведения детального исследования и восстановления облика человека по черепу.

Уникальность проекта заключается в том, что при его реализации применяются инновационные технологии. С помощью них появилась возможность создания прижизненного облика человека по 3D-модели с использованием системы трёхмерного моделирования внешности.

Также активно применяется искусственный интеллект, позволяющий придать элементам восстановленного образа характерные черты внешности советских граждан.

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«Заслуживаете страха»: Соловьёв поругался с французским журналистом на параде Победы
Владимир Соловьёв заявил, что европейцы заслуживают только страха, а не любви
09 мая 2025, 17:01

Владимир Соловьёв (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.

В ответ француз попросил Соловьёва передать что-нибудь жителям Европы. На это ведущий авторской программы на телеканале «Россия 1» призвал европейцев наконец-то пробудиться, быть свободными и начать жить своей судьбой.

Отмечается, что перепалка случилась после завершения юбилейного парада Победы. Соловьёв беседовал с иностранцами на английском языке.

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#россия
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#иностранцы
#европа
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Игорь Угольников рассказал о погибшем на войне дедушке
09 мая 2025, 15:15

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Народный артист России, актёр, режиссёр и продюсер Игорь Угольников заявил, что День Победы очень важен для него. Его собственный дедушка погиб во время Великой Отечественной войны.
«Здесь 80 лет назад должен был идти мой дед. Но он погиб 7 октября 1941 года. И для меня этот праздник, как вы понимаете, свят», – сказал он корреспонденту RT.
В России отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9 мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

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Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев
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#игорь угольников
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#актёр
#великая отечественная война
#история
#9 мая
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Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев
09 мая 2025, 14:49

Фото: istockphoto.com/bruev

Героико-патриотический проект «От забвения к бессмертию», направленный на восстановление сведений о месте и времени гибели советских солдат в годы Великой Отечественной войны, запустила Волгоградская академия МВД России, сообщает пресс-служба академии.
«За два года поисковики отряда Волгоградской академии МВД вместе с другими отрядами обнаружили останки 700 советских воинов. Их передали в криминалистическую лабораторию академии для исследования и восстановления внешнего облика по черепу. Получившиеся портреты героев размещены на сайте «Война в лицах», — говорится в сообщении.
Людям, чьи предки не вернулись с войны, предлагается зайти на сайт, выбрать регион, в котором, предположительно, погиб родственник, и посмотреть фотогалерею. И если кто-то из солдат окажется похожим на человека с семейных фотографий, сообщить об этом через форму обратной связи.

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#великая отечественная война
#поисковики
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В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах
09 мая 2025, 14:29

Мемориальное кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В Ленинградской области, на берегу реки Мги, между деревнями Сологубовка и Лезье, расположено самое большое на территории России немецкое военное кладбище. Сегодня здесь захоронены останки более чем 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе начиная с лета 1941 года и до момента изгнания фашистов с ленинградской земли зимой 1944-го. Кладбище является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.
Известно, что в 1992 году был заключён договор между Россией и Германией, согласно которому Россия разрешает эксгумировать и перезахоронить останки немецких солдат на своей территории, но Германия берёт на себя всю заботу о советских воинских захоронениях на своей земле.
Как рассказал настоятель храма, а в 1990-е года секретарь прихода, протоиерей Вячеслав Харинов, перед ним не стоял вопрос, создавать кладбище или нет.
«<…> находили огромное количество немцев. И было непонятно: что с ними делать? Однажды стал свидетелем того, как поисковики отправили поднятые останки солдат вермахта в костёр. С точки зрения христианской этики такое недопустимо. Поэтому для меня лично вопрос, нужно или не нужно немецкое кладбище, не стоял», — сказал Харинов.
Он пояснил, что немецкая армия не была однородной. В Германии говорят, что нацисты были в Рейхстаге, а воевали простые немцы, у которых было два пути — фронт или концлагерь.
«Унтер-офицер Вольфганг Буф погиб, спасая жизнь нашему раненому офицеру, — рассказал настоятель храма изданию «Петербургский дневник». — Сохранились письма, в которых он писал, что ценности нацизма никогда не были ценностями немецкого народа. Его ценности — Бог и Евангелие. Дома его почитают едва ли не как святого».
Также Вячеслав Харинов отметил, что пресекает попытки героизации и романтизации погибших солдат и офицеров вермахта. На кладбище запрещено ставить индивидуальные памятные знаки — таковы условия договора 1992 года, но в некоторых местах из-под травы выглядывают небольшие каменные плитки с именами и датами рождения и смерти.
«Мы знаем о существовании таких «надгробий», — поясняет настоятель Успенской церкви. — Но не препятствуем такому проявлению памяти со стороны родственников. И этим показываем своё великодушие. Мы понимаем, что история персонифицирована».
Однако, Вячеслав Харинов был против установки в центре кладбища копии скульптуры из Нагасаки «Трагедия войны».
«Это была бы героизация смерти немецкого солдата. Мать-Германия держит тело дитяти, которого погубили варвары в Приладожье. Или посреди поля появился крест в форме немецкого Железного креста. У нас он ассоциируется с военными преступлениями. Такие кресты носили Геринг, Геббельс и другие», — пояснил настоятель храма.
По его словам, весь комплекс в Сологубовке и Лезье — беспрецедентный миротворческий проект современной России, в котором видна вся сила великодушия и доброй воли нашего народа.
«Наше превосходство над варварством и злопыхательством некоторых современных европейских политиков. Для меня лично это наследие и завещание последних ветеранов Отечественной, возвысившихся над мстительностью и злопамятностью и благословивших этот проект», — заключил Харинов.
Ранее в ночь на 9 мая неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.

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