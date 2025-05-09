Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом: «Я уже забыл, что это такое»

Артемий Лебедев (Фото: Инстаграм* @temalebedev)
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отравился беляшом. Деталями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном соцсети «ВКонтакте».
«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — откровенничал Артемий Лебедев.
Дизайнер признался, что последний раз его рвало в 16 лет после того, как он выпил слишком много портвейна.
Артемий Лебедев полагает, что причиной его ужасного состояния мог стать беляш. Он назвал произошедшее неприятным опытом и с иронией предупредил, что никому не предлагает его повторять.
Ранее бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом. Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна.
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