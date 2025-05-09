Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом: «Я уже забыл, что это такое»

В Ленинградской области, на берегу реки Мги, между деревнями Сологубовка и Лезье, расположено самое большое на территории России немецкое военное кладбище. Сегодня здесь захоронены останки более чем 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе начиная с лета 1941 года и до момента изгнания фашистов с ленинградской земли зимой 1944-го. Кладбище является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.