Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»

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Басманный районный суд Москвы арестовал 18 человек по обвинению в причастности к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в постановлении суда.
Отмечается, что всего по уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены 20 лиц, 18 из которых заключили под стражу, а в отношении двоих была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В постановлении уточняется, что после теракта в подмосковном концерном зале были возбуждены уголовные статьи по нескольким статьям: о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Также фигуранты дела обвиняются в причастности к деятельности запрещённой организации «Вилаят Хорасан», являющейся частью ИГИЛ*.
Кроме того, вместе с указанными делами было возбуждено уголовное дело о не отвечающем требованиям безопасности оказании услуг.
Вместе с тем, было предъявлено обвинение начальнику пожарной охраны и ответственному за противопожарную безопасность «Крокуса» по статье о халатности.
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*запрещённые в России террористические организации
В постановлении уточняется, что после теракта в подмосковном концерном зале были возбуждены уголовные статьи по нескольким статьям: о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Также фигуранты дела обвиняются в причастности к деятельности запрещённой организации «Вилаят Хорасан», являющейся частью ИГИЛ*.
Кроме того, вместе с указанными делами было возбуждено уголовное дело о не отвечающем требованиям безопасности оказании услуг.
Вместе с тем, было предъявлено обвинение начальнику пожарной охраны и ответственному за противопожарную безопасность «Крокуса» по статье о халатности.
Читайте также:
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СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»
*запрещённые в России террористические организации
Анастасия Чинкова