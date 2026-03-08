Следовавший рейсом из Тюмени во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия
Самолёт российской авиакомпании Azur Air, подавший аварийный сигнал, 8 марта совершил внеплановую, но успешную посадку в международном аэропорту Янгона (Мьянма). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа, выполнявших рейс ZF-2559 по маршруту Тюмень — Нячанг. По данным авиакомпании, пострадавших нет.
Ранее Azur Air уже информировала о подобных ситуациях. В конце января Boeing 747, летевший рейсом Нячанг — Иркутск, сел вне расписания в Ханое — тогда на борту были 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. 28 февраля стало известно о начале внеплановой проверки Azur Air на фоне нескольких задержек рейсов — требование о её проведении выдала Генпрокуратура РФ по запросу Ространснадзора.
Также 5 марта сообщалось, что вывозной рейс из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре из‑за угрозы атаки БПЛА.
