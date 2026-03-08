Следовавший рейсом из Тюмени во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

08 марта 2026, 22:10

Следовавший рейсом из Тюмени во Вьетнам самолет сел в Мьянме

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт российской авиакомпании Azur Air, подавший аварийный сигнал, 8 марта совершил внеплановую, но успешную посадку в международном аэропорту Янгона (Мьянма). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.