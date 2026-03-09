Около 500 человек ищут пропавших детей в Подмосковье
Продолжаются поиски пропавших в Звенигороде детей. В операции участвует около 500 человек, сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».
В поисках задействованы опытные добровольцы, подготовленные поисковики и сотрудники экстренных служб. Двое мальчиков и девочка в возрасте 12-13 лет отправились на прогулку, и с тех пор их местонахождение остается неизвестным.
На месте в круглосуточном режиме работает оперштаб. Операция охватывает наземные поиски силами добровольцев и специалистов и обследование акватории Москвы-реки с помощью БПЛА.
Напомним, пропавшими числятся 12-летние Иван и Богдан, а также девочка по имени Алина, которая старше их на один год. Ранее появилась версия, что дети могли утонуть.
