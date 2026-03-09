Около 500 человек ищут пропавших детей в Подмосковье

09 марта 2026, 00:18

«ЛизаАлерт»: пропавших в Подмосковье детей ищут почти 500 человек

Фото: iStock/Kerkez

Продолжаются поиски пропавших в Звенигороде детей. В операции участвует около 500 человек, сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».