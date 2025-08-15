Глава МИД России и посол РФ в США прибыли на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнется ключевой саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эту информацию сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел возглавляет одну из российских делегаций, которые примут участие в предстоящих переговорах с американской стороной. Целью визита Лаврова и Дарчиева является подготовка двустороннему саммиту РФ и США, а также участие в нем.
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96-300 приземлился на Аляске
Переговоры пройдут на территории объединенной военной базы США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ожидается, что встреча лидеров РФ и США начнется в 22:30 по московскому времени. Ее первой частью станет беседа глав стран тет-а-тет.
Ключевой саммита станет урегулирование украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Магадан перед запланированной на пятницу встречей с президентом США. В ходе прошлых визитов Путин провел в регионе совещание по развитию золотодобычи, посетил пограничный отряд и осмотрел новый спортивный комплекс.