Глава МИД России и посол РФ в США прибыли на Аляску

15 августа 2025, 05:31

Глава МИД России Лавров и посол РФ в США Дарчиев прибыли на Аляску

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнется ключевой саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эту информацию сообщает РИА Новости.





Министр иностранных дел возглавляет одну из российских делегаций, которые примут участие в предстоящих переговорах с американской стороной. Целью визита Лаврова и Дарчиева является подготовка двустороннему саммиту РФ и США, а также участие в нем.



