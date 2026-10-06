Курьер мошенников напоролась на грабителей и побежала в полицию
В Ленинградской области женщина, подрабатывавшая курьером у телефонных мошенников, обратилась в полицию после того, как у нее отобрали полученные от пенсионерки деньги. Об этом сообщает 78.ru.
Жительница Нового Девяткино заявила правоохранителям, что на улице неизвестные вырвали у нее из рук пакет с наличными. Во время разбирательства женщина призналась, что работала курьером у аферистов.
Как выяснилось, незадолго до этого 76-летней петербурженке позвонили неизвестные и убедили ее передать сбережения якобы для их «декларирования и сохранности». Пенсионерка отдала курьеру 3,1 млн рублей.
В ночь на 5 октября сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в ограблении женщины. Ими оказались уроженцы Северного Кавказа в возрасте 22 и 24 лет.
В отношении курьера возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Задержанным предъявили обвинения в грабеже.
Читайте также: