Курьер мошенников напоролась на грабителей и побежала в полицию

06 октября 2026, 13:32

Курьера мошенников ограбили в Ленобласти после обмана пенсионерки

Фото: istockphoto/blinow61

В Ленинградской области женщина, подрабатывавшая курьером у телефонных мошенников, обратилась в полицию после того, как у нее отобрали полученные от пенсионерки деньги. Об этом сообщает 78.ru.