Немецкий дипломат покинул место ДТП после того, как сбил курьера — видео
В Санкт-Петербурге автомобиль с дипломатическими номерами, за рулем которого находился немецкий дипломат Денис Хофманн, сбил курьера и покинул место аварии. Об этом сообщает 78.RU.
По информации издания, ДТП произошло 2 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как машина, выезжая из закрытого паркинга, наезжает на курьера службы доставки на байке.
Как утверждает СМИ, после столкновения водитель вышел из автомобиля, кратко поговорил с пострадавшим, а затем вернулся в салон и уехал, не дождавшись приезда медиков. Уточняется, что курьера доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом колена.
По информации журналистов, Хофманн занимается юридической защитой и представляет интересы граждан Германии в российских судах.
