Раменские полицейские поймали с поличным женщину-курьера телефонных мошенников
В Раменском полицейские пресекли мошенничество в отношении пенсионера на миллион рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 63-летнего местного жителя о попытке телефонного обмана.
«Потерпевший оценил потенциальный ущерб в сумму миллион рублей. Установлено, что мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения денег надо передать их доверенному лицу для декларирования», – отметила Петрова.Мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. Его дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.
В итоге полицейские задержали с поличным в момент передачи денег 39-летнюю жительницу Москвы. В преступной схеме она исполняла роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанной.