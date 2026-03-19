Достижения.рф

Раменские полицейские поймали с поличным женщину-курьера телефонных мошенников

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД России по МО

В Раменском полицейские пресекли мошенничество в отношении пенсионера на миллион рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



В дежурную часть поступило заявление от 63-летнего местного жителя о попытке телефонного обмана.

«Потерпевший оценил потенциальный ущерб в сумму миллион рублей. Установлено, что мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения денег надо передать их доверенному лицу для декларирования», – отметила Петрова.
Мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. Его дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

В итоге полицейские задержали с поличным в момент передачи денег 39-летнюю жительницу Москвы. В преступной схеме она исполняла роль курьера.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанной.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0