Раменские полицейские поймали с поличным женщину-курьера телефонных мошенников

19 марта 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД России по МО

В Раменском полицейские пресекли мошенничество в отношении пенсионера на миллион рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 63-летнего местного жителя о попытке телефонного обмана.

«Потерпевший оценил потенциальный ущерб в сумму миллион рублей. Установлено, что мужчине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения денег надо передать их доверенному лицу для декларирования», – отметила Петрова.