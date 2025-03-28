Курьер не повез деньги петербурженки мошенникам и позвонил полицейским

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Бдительный курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, отказавшись везти ее деньги. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 28 марта.
Накануне вечером курьер позвонил полицейским и сообщил, что получил от клиентки пакет, который надо было доставить в Выборг. У мужчины сработало чутье, и он проверил пакет, обнаружив в нем деньги.
Позже полицейские установили, что весь день с пенсионеркой связывались аферисты, уверяя женщину, что ее родственница устроила аварию. Затем пенсионерку убедили передать доставщику 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.
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Позже полицейские установили, что весь день с пенсионеркой связывались аферисты, уверяя женщину, что ее родственница устроила аварию. Затем пенсионерку убедили передать доставщику 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.
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Никита Кротов