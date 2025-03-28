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Курьер не повез деньги петербурженки мошенникам и позвонил полицейским

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Бдительный курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, отказавшись везти ее деньги. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 28 марта.
Накануне вечером курьер позвонил полицейским и сообщил, что получил от клиентки пакет, который надо было доставить в Выборг. У мужчины сработало чутье, и он проверил пакет, обнаружив в нем деньги.

Позже полицейские установили, что весь день с пенсионеркой связывались аферисты, уверяя женщину, что ее родственница устроила аварию. Затем пенсионерку убедили передать доставщику 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

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SHOT: пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта
28 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта, червь поселился в аппендиците ребенка, пишет SHOT.
По информации журналистов, малыш почувствовал себя плохо во время семейного отдыха, а по прилету в Москву ему стало хуже: появилась слабость и высокая температура с болью в животе.

Мальчика с гнойным аппендицитом, где был червь, срочно прооперировали в Раменском. Паразит мог попасть в организм вместе с едой или водой, либо через кожу. По мнению родителей, заразу ребенок подхватил в Египте. Сейчас маленький турист находится дома и чувствует себя хорошо, он был в больнице 12 дней.

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#мир
#египет
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#здоровье
#новости
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Рэпера Obe1Kanobe задержали в Подмосковье за нарколабораторию в его квартире
28 марта 2025, 14:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье задержали легендарного баттл-рэпера Obe1Kanobe после того, как в его квартире обнаружили нарколабораторию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Mash.
Согласно сообщению, квартира музыканта находится в Ленинском округе Московской области. Жилье артиста привлекло внимание полиции из-за постоянных верениц наркозависимых.

В квартире силовики обнаружили 25 кустов марихуаны, из которых могло выйти 10 кг уже готового к продаже вещества. Обиван продавал наркотики за 1–1,2 тысячи рублей за грамм. Место для изготовления запрещенных веществ было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами.

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.

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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
28 марта 2025, 13:39

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники УФСБ задержали двух жителей Белгородской области и гражданина Украины при попытке незаконного вывоза военной продукции за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает РИА Новости.
«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два сотрудника белгородской коммерческой организации вместе с украинцем, проживающим в Польше, хотели вывезти через таможенную границу ЕАЭС продукцию военного назначения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех троих задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы. Задержан ранее судимый мужчина. Он сообщил, что в феврале этого года был завербован украинскими спецслужбами.

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В Таиланде произошло землетрясение, в Бангкоке объявлен режим ЧП
28 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto/Petrovich9

Режим ЧП объявлен в Бангкоке в результате произошедшего землетрясения. Об этом сообщает Thai PBS со ссылкой на премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават.
В городе также прекратил работу метрополитен, а на дорогах начались пробки. Кроме того, есть перебои в работе интернета и связи. При толчках в городе случилось обрушение возводимого здания. По информации СМИ, 43 человека находятся под завалами, один человек погиб.

Накануне землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксировали в соседней Мьянме. Позже колебания дошли до Бангкока и окрестностей. В Таиланде были закрыты аэропорты. Российское посольство проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди граждан РФ.

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#мир
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«Думали теракт»: мощное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Жертвы, видео разрушений, обстановка сейчас
28 марта 2025, 11:40

Фото: iStock/FabrikaCr

Сегодня в полдень райская столица Таиланда пережила мощный природный катаклизм. Землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, разрушило сразу несколько высотных зданий. Под завалами находятся люди. Подробности – в материале «Радио 1».

Землетрясение в Таиланде: что известно

Все произошло в считанные секунды. Около 12:50 по местному времени земля под Бангкоком задрожала. Немецкий центр геоисследований GFZ сообщил, что толчки силой 7,7 балла возникли в Мьянме, в 50 километрах от города Монива, на глубине всего 10 километров. Это было неглубокое, но мощное движение, волны которого достигли Таиланда.

Бангкок, население которого превышает 17 миллионов человек, в одно мгновение стал похож на сцену из фильма о катастрофах. Высотные здания начали колебаться, а вода из бассейнов хлынула на улицы. Жители и туристы, не успев прийти в себя, бросились прочь из зданий, оставляя позади всё, что не успели захватить. Эвакуация прошла стремительно. Отели, где размещались туристы, опустели за считанные минуты.

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб: видео

На камеры очевидцев попало обрушение строящегося здания. Местные жители сообщают, что в районе Кхлонг Тан, где возводилась новая высотка, конструкции не выдержали землетрясения. Железобетонные балки трещали, как сухие ветки, и в итоге рухнули, подняв облако пыли.

Жертвы землетрясения в Таиланде

Не менее 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкоке. На месте происшествия развернута спасательная операция. Информации о погибших в настоящее время нет.


Обстановка в Таиланде сейчас

Аэропорты Таиланда временно приостановили прием и отправку рейсов. В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения. Решение об этом приняла премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Также в Бангкоке не работает метро, на дорогах образовались пробки.

Что говорят очевидцы землетрясения в Таиланде

В беседе с RT россиянка, находящаяся в данный момент в столице Таиланда, сообщила, что все ждут повторного толчка: «Все на улице, нас не пускают внутрь, обещают вторую волну». Предварительные данные указывают, что магнитуда землетрясения в Бангкоке составила 7,4, в то время как в Мьянме она оценена в 7,7 (здесь уже произошел афтершок силой 6,4 балла).

«Я уже сталкивалась в Турции, когда была трагедия, но я жила далеко от эпицентра, и нас слегка качало. В этот раз прямо сильный, громкий треск, на этаже прорвало трубу. Шум — как доски ломаются», — рассказала туристка.
Со слов одной из очевидиц, она бежала с 12-го этажа по аварийной лестнице в купальнике. Говорит, здание сверху рушилось, летели камни, ощущалась сильная тряска. Девушка подумала, что это теракт.

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