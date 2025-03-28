Рэпера Obe1Kanobe задержали в Подмосковье за нарколабораторию в его квартире

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В Подмосковье задержали легендарного баттл-рэпера Obe1Kanobe после того, как в его квартире обнаружили нарколабораторию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Mash.
Согласно сообщению, квартира музыканта находится в Ленинском округе Московской области. Жилье артиста привлекло внимание полиции из-за постоянных верениц наркозависимых.
В квартире силовики обнаружили 25 кустов марихуаны, из которых могло выйти 10 кг уже готового к продаже вещества. Обиван продавал наркотики за 1–1,2 тысячи рублей за грамм. Место для изготовления запрещенных веществ было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами.
Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.
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В квартире силовики обнаружили 25 кустов марихуаны, из которых могло выйти 10 кг уже готового к продаже вещества. Обиван продавал наркотики за 1–1,2 тысячи рублей за грамм. Место для изготовления запрещенных веществ было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами.
Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.
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Элина Позднякова