SHOT: пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko
Пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта, червь поселился в аппендиците ребенка, пишет SHOT.
По информации журналистов, малыш почувствовал себя плохо во время семейного отдыха, а по прилету в Москву ему стало хуже: появилась слабость и высокая температура с болью в животе.
Мальчика с гнойным аппендицитом, где был червь, срочно прооперировали в Раменском. Паразит мог попасть в организм вместе с едой или водой, либо через кожу. По мнению родителей, заразу ребенок подхватил в Египте. Сейчас маленький турист находится дома и чувствует себя хорошо, он был в больнице 12 дней.
Читайте также:
Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду
Эколог назвал основное время активности клещей
Врач объяснила, что такое «температурный хвост»
Мальчика с гнойным аппендицитом, где был червь, срочно прооперировали в Раменском. Паразит мог попасть в организм вместе с едой или водой, либо через кожу. По мнению родителей, заразу ребенок подхватил в Египте. Сейчас маленький турист находится дома и чувствует себя хорошо, он был в больнице 12 дней.
Читайте также:
Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду
Эколог назвал основное время активности клещей
Врач объяснила, что такое «температурный хвост»
Никита Кротов