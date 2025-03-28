Серийный убийца «Доктор Смерть» в ближайшее время может выйти по УДО

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Серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров, осужденный пожизненно, в ближайшее время может выйти по УДО. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Петров хочет подать прошение на УДО, а в случае его одобрения серийный убийца хочет вернуться в родной Петербург. Он отбыл в исправительной колонии Соликамска «Белый лебедь» уже 25 лет своего пожизненного срока.
Криминалист рассказал Shot, что администрация колонии ИК-2 действительно одобрит желание заключённого отправить ходатайство об УДО в случае отсутствия грубых нарушений за последние четыре года, а суд будет обязан рассмотреть его и принять решение.
Напомним, Максим Петров работал фельдшером 5-й подстанции скорой помощи. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за серию убийств. Под предлогом оказания медицинской помощи мужчина попадал в квартиры пенсионеров и делал им уколы снотворного, после чего грабил.
Первое убийство «Доктор Смерть» совершил в 1999 году. Тогда пенсионер был без сознания после инъекции, но домой вернулась его дочь и застала Петрова на месте преступления. Фельдшер ударил женщину отвёрткой, а пациента задушил. После этого он решил использовать смертельные инъекции наркотиков и поджигать дома. Так он полностью заметал следы.
Задержали убийцу в собственной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 17 января 2000 года. Дома у него нашли краденные вещи. Всего он совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств.
Суд приговорил его к пожизненному заключению свободы с отбыванием в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Так он находится до сих пор. После 25 лет заключения с момента взятия под стражу «Доктор Смерть» сможет подать прошение об УДО.
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Криминалист рассказал Shot, что администрация колонии ИК-2 действительно одобрит желание заключённого отправить ходатайство об УДО в случае отсутствия грубых нарушений за последние четыре года, а суд будет обязан рассмотреть его и принять решение.
Напомним, Максим Петров работал фельдшером 5-й подстанции скорой помощи. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за серию убийств. Под предлогом оказания медицинской помощи мужчина попадал в квартиры пенсионеров и делал им уколы снотворного, после чего грабил.
Первое убийство «Доктор Смерть» совершил в 1999 году. Тогда пенсионер был без сознания после инъекции, но домой вернулась его дочь и застала Петрова на месте преступления. Фельдшер ударил женщину отвёрткой, а пациента задушил. После этого он решил использовать смертельные инъекции наркотиков и поджигать дома. Так он полностью заметал следы.
Задержали убийцу в собственной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 17 января 2000 года. Дома у него нашли краденные вещи. Всего он совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств.
Суд приговорил его к пожизненному заключению свободы с отбыванием в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Так он находится до сих пор. После 25 лет заключения с момента взятия под стражу «Доктор Смерть» сможет подать прошение об УДО.
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Элина Позднякова