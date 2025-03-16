Курьер отсудил у Starbucks $50 миллионов за ожоги от напитка

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Калифорнийский суд обязал кофейную сеть Starbucks выплатить $50 миллионов доставщику, получившему тяжёлые ожоги ног и паха из-за пролитого напитка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года: крышка стакана с кофе неплотно закрылась. Один из горячих напитков, который пострадавший забирал в автокафе, пролился на колени. Это привело к ожогам ног и паха курьера.
Мужчине потребовались многочисленные операции по пересадке кожи, а последствия травмы, включая деформацию тканей и психологические проблемы — сильный страх и беспокойство вновь ошпарить себя с тяжелыми последствиями — сохраняются до сих пор.
Представители Starbucks выразили сочувствие клиенту, но заявили о намерении обжаловать решение, назвав сумму компенсации завышенной.
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Мужчине потребовались многочисленные операции по пересадке кожи, а последствия травмы, включая деформацию тканей и психологические проблемы — сильный страх и беспокойство вновь ошпарить себя с тяжелыми последствиями — сохраняются до сих пор.
Представители Starbucks выразили сочувствие клиенту, но заявили о намерении обжаловать решение, назвав сумму компенсации завышенной.
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Мария Моисеева