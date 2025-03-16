«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой

Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)
Маша Миногарова сказала «да» Александру Горчилину, который сделал ей предложение прямо на дне рождения. 36-летняя модель стала невестой актера в окружении гостей. Их «история любви» теперь официально идет к свадьбе. Кадры признания опубликовали в Telegram-канале «Starhit.ru».
Праздник 36-летия Марии превратился в нечто большее, когда Горчилин взял слово. Он начал с поздравления, признавшись, что влюблен, и что рядом с ней его жизнь становится лучше.
Гости подбадривали его криками «Горько!», а речь становилась все теплее. В финале актер вдруг опустился на колено, подарив ей себя и попросив стать его женой.
Маша сначала замерла, закрыв лицо руками, и даже присела от удивления. Но потом, придя в себя, она согласилась, растрогав всех вокруг.
Роман пары давно будоражил умы — их видели вместе в Таиланде и Париже, а в День влюбленных Маша выложила видео с Горчилиным, намекнув на чувства. Но подтверждений не было, поэтому их «возможные отношения» считались лишь слухом.
До этого модель пережила болезненный разрыв с Никитой Забелиным, который бросил ее под Новый год. Говорят, именно Горчилин стал ее опорой в те дни, и теперь их история дошла до помолвки. Подробнее о личной жизни и карьере Марии читайте в нашем материале.
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«Есть некоторые слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю», — говорил на празднике Горчилин.
Александр Горчилин (Фото: Instagram* @sasha_gorch)
Гости подбадривали его криками «Горько!», а речь становилась все теплее. В финале актер вдруг опустился на колено, подарив ей себя и попросив стать его женой.
«Я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал Горчилин.Скорее всего, он хотел сказать что-то еще, однако его слова потонули в восхищенных и радостных криках людей, наблюдающих со стороны за признанием.
Маша сначала замерла, закрыв лицо руками, и даже присела от удивления. Но потом, придя в себя, она согласилась, растрогав всех вокруг.
Роман пары давно будоражил умы — их видели вместе в Таиланде и Париже, а в День влюбленных Маша выложила видео с Горчилиным, намекнув на чувства. Но подтверждений не было, поэтому их «возможные отношения» считались лишь слухом.
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До этого модель пережила болезненный разрыв с Никитой Забелиным, который бросил ее под Новый год. Говорят, именно Горчилин стал ее опорой в те дни, и теперь их история дошла до помолвки. Подробнее о личной жизни и карьере Марии читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева