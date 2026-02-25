Росгвардия пресекла пьяный дебош в столичном ТЦ — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве пресекли дебош в торговом центре на востоке города.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, экипаж прибыл на объект на Семёновской площади после срабатывания тревожной сигнализации. На месте выяснилось, что один из посетителей, находившийся в состоянии опьянения, вступил в конфликт с охраной. Он громко выражался, оскорблял персонал и угрожал расправой сотрудникам и покупателям.
Росгвардейцы задержали 45-летнего приезжего и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас с ним работают.
