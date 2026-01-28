В Москве Росгвардия задержала курьера с гашишем в дезодоранте
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который пытался пронести наркотики в одну из больниц Восточного административного округа.
Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» с охраняемого медицинского учреждения на 11-й Парковой улице. Прибыв на место, они заметили молодого человека, пытавшегося пройти через турникет. В ходе разговора тот признался, что при нём находятся наркотические вещества.
В присутствии понятых у 22-летнего уроженца Тверской области изъяли дезодорант, внутри которого находился свёрток с неизвестным содержимым. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество — гашиш массой 4,4 грамма.
