Достижения.рф

В Москве Росгвардия задержала курьера с гашишем в дезодоранте

Курьер пытался пронести гашиш в дезодоранте в больницу на востоке Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который пытался пронести наркотики в одну из больниц Восточного административного округа.



Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» с охраняемого медицинского учреждения на 11-й Парковой улице. Прибыв на место, они заметили молодого человека, пытавшегося пройти через турникет. В ходе разговора тот признался, что при нём находятся наркотические вещества.

В присутствии понятых у 22-летнего уроженца Тверской области изъяли дезодорант, внутри которого находился свёрток с неизвестным содержимым. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество — гашиш массой 4,4 грамма.

Ранее в Королёве задержали женщину, вывозившую из супермаркета тележку с продуктами.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0