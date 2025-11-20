Достижения.рф

Курьер попала под суд за шокирующее видео с клиентом

В США женщина-курьер обвинила клиента в домогательствах и сама попала под суд
Фото: iStock/Fedorovekb

В США курьер сервиса DoorDash попала под суд после размещения шокирующего ролика в TikTok. Она заявляла, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны клиента, однако расследование опровергло её версию. Об этом сообщает Complex.



Ливи Роуз Хендерсон рассказала, что в октябре пришла к мужчине домой и обнаружила его спящим на диване без штанов. Девушка сняла это и разместила ролик, добавив комментарий о домогательствах и пожаловавшись на работодателя, заблокировавшего её аккаунт.

Однако видеоматериал с домофона показал, что мужчина не звал девушку в дом и не собирался раздеваться перед ней. Экспертиза установила, что Хендерсон незаконно проникла в жилище и тайно записала человека, находившегося в беспомощном состоянии. Суд постановил привлечь женщину к ответственности.

Дарья Осипова

