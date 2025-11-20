Курьер попала под суд за шокирующее видео с клиентом

20 ноября 2025, 07:32

В США женщина-курьер обвинила клиента в домогательствах и сама попала под суд

Фото: iStock/Fedorovekb

В США курьер сервиса DoorDash попала под суд после размещения шокирующего ролика в TikTok. Она заявляла, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны клиента, однако расследование опровергло её версию. Об этом сообщает Complex.