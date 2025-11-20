В Новосибирской области мужчина попытался сжечь заживо трех женщин и детей
В Новосибирской области мужчина попытался убить трех женщин и детей. Он поджег единственный выход из их частного дома и скрылся с места преступления, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.
Согласно материалу, инцидент произошел 18 ноября 2025 года в селе Нагорное Куйбышевского района. «На почве личных неприязненных отношений» 56-летний подозреваемый поджег веранду жилого дома.
Несмотря на заблокированный выход, всем шестерым пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из горящего здания. Сейчас им ничего не угрожает, они здоровы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Подозреваемого задержали. Скоро будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на МКАДе в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Предварительно, изначально столкнулись лишь два авто, однако водители не выставили после аварии предупреждающий знак.
Читайте также: