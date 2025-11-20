Достижения.рф

В Новосибирской области мужчина попытался сжечь заживо трех женщин и детей

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Новосибирской области» @nsksledcom

В Новосибирской области мужчина попытался убить трех женщин и детей. Он поджег единственный выход из их частного дома и скрылся с места преступления, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.



Согласно материалу, инцидент произошел 18 ноября 2025 года в селе Нагорное Куйбышевского района. «На почве личных неприязненных отношений» 56-летний подозреваемый поджег веранду жилого дома.

Несмотря на заблокированный выход, всем шестерым пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из горящего здания. Сейчас им ничего не угрожает, они здоровы.

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Новосибирской области» @nsksledcom
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Подозреваемого задержали. Скоро будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

