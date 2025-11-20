В Новосибирской области мужчина попытался сжечь заживо трех женщин и детей

20 ноября 2025, 07:23

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Новосибирской области» @nsksledcom

В Новосибирской области мужчина попытался убить трех женщин и детей. Он поджег единственный выход из их частного дома и скрылся с места преступления, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.