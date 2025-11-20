Пчелы облепили голову пенсионера и ужалили его более 800 раз
В индийском городе Дургапур произошел трагический инцидент — пчелиный рой напал на двух людей. 62-летний пенсионер Нирмал Дутта скончался после того, как насекомые ужалили его около 890 раз. Об этом пишет издание The Times of India.
С роем пчел мужчина столкнулся, когда ехал на мотоцикле вместе со своим сыном-врачом. Одно из насекомых ужалило сына, поэтому Нирмал остановился и снял шлем. Больше ничего пенсионер сделать не успел — его голову облепили десятки пчел, начав агрессивно жалить мужчину.
Вскоре пострадавший упал на землю. Часть роя переключилась на сына, который бросился бежать с криками о помощи.
Полицейские накрылись одеялами и сумели подойти к жертвам, которых окружили пчелы. Пострадавших доставили в больницу.
Медики не смогли спасти жизнь пенсионера, он слишком серьезно пострадал. Сын погибшего провел в медицинском учреждении четыре дня и был выписан.
