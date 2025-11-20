Пчелы облепили голову пенсионера и ужалили его более 800 раз

20 ноября 2025, 03:20

The Times of India: В городе Дургапур пчелы 890 раз ужалили пенсионера

Фото: iStock/darios44

В индийском городе Дургапур произошел трагический инцидент — пчелиный рой напал на двух людей. 62-летний пенсионер Нирмал Дутта скончался после того, как насекомые ужалили его около 890 раз. Об этом пишет издание The Times of India.