Обращений за помощью после массовой давки в школе Владивостока не поступало
Обращений за помощью ученикам после массовой давки в гардеробе школы №9 во Владивостоке не поступало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморского края.
Согласно материалу, службу скорой помощи на место происшествия также не вызывали.
Напомним, что ранее сообщалось о многочисленных пострадавших. Дети якобы получили травмы разной степени тяжести — от синяков до вывихов. Предварительно, у одной школьницы была трещина в ребре.
В настоящий момент прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. Представители муниципального центра управления города заявили, что виновные в инциденте понесут ответственность по закону.
Днем 19 ноября подросток-мигрант устроил в российском городе поджог полицейского автомобиля. Молодой человек пытался дестабилизировать работу органов власти.
