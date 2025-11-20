Достижения.рф

Обращений за помощью после массовой давки в школе Владивостока не поступало

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обращений за помощью ученикам после массовой давки в гардеробе школы №9 во Владивостоке не поступало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморского края.



Согласно материалу, службу скорой помощи на место происшествия также не вызывали.

Напомним, что ранее сообщалось о многочисленных пострадавших. Дети якобы получили травмы разной степени тяжести — от синяков до вывихов. Предварительно, у одной школьницы была трещина в ребре.

В настоящий момент прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. Представители муниципального центра управления города заявили, что виновные в инциденте понесут ответственность по закону.

Днем 19 ноября подросток-мигрант устроил в российском городе поджог полицейского автомобиля. Молодой человек ​пытался дестабилизировать работу органов власти.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0