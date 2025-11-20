Обращений за помощью после массовой давки в школе Владивостока не поступало

20 ноября 2025, 06:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обращений за помощью ученикам после массовой давки в гардеробе школы №9 во Владивостоке не поступало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Приморского края.