Желание съесть шаверму обернулось для петербуржца лишением водительских прав
Житель Петербурга после употребления спиртного решил доехать на автомобиле до точки общепита ради покупки шавермы, но его задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.
Как выяснилось в ходе разбирательства, Александр А. днём употребил 700 мл виски, а ближе к ночи сильно захотел фастфуд. Проблема была в том, что любимая точка мужчины не предоставляла услугу доставки, и тогда он решил доехать до неё на отцовской «Ладе».
Планы нарушили сотрудники ГАИ: они остановили автомобиль и провели проверку. Прибор зафиксировал содержание алкоголя на уровне 0,760 мг/л, с чем водитель не стал спорить.
По решению суда петербуржец должен выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Вместе с тем он не сможет управлять автомобилем в течение одного года и восьми месяцев.
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