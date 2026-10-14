Достижения.рф

Желание съесть шаверму обернулось для петербуржца лишением водительских прав

В Петербурге пьяный мужчина сел за руль ради шавермы и лишился водительских прав
Фото: iStock/Pawel Kacperek

Житель Петербурга после употребления спиртного решил доехать на автомобиле до точки общепита ради покупки шавермы, но его задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.



Как выяснилось в ходе разбирательства, Александр А. днём употребил 700 мл виски, а ближе к ночи сильно захотел фастфуд. Проблема была в том, что любимая точка мужчины не предоставляла услугу доставки, и тогда он решил доехать до неё на отцовской «Ладе».

Планы нарушили сотрудники ГАИ: они остановили автомобиль и провели проверку. Прибор зафиксировал содержание алкоголя на уровне 0,760 мг/л, с чем водитель не стал спорить.

По решению суда петербуржец должен выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Вместе с тем он не сможет управлять автомобилем в течение одного года и восьми месяцев.

Александр Огарёв

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