Желание съесть шаверму обернулось для петербуржца лишением водительских прав

14 октября 2026, 23:47

В Петербурге пьяный мужчина сел за руль ради шавермы и лишился водительских прав

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Житель Петербурга после употребления спиртного решил доехать на автомобиле до точки общепита ради покупки шавермы, но его задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.