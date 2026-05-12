Курьер приставал к девушке в сообщениях после того, как доставил ей пиццу в Москве

Москвичка заказала «Додо Пиццу», и к ней начал приставать курьер в сообщениях

В Москве клиентка «Додо Пиццы» столкнулась с нежелательным вниманием со стороны курьера после оформления заказа. Девушке в мессенджере написал незнакомец, который, как выяснилось, доставил ей пиццу и решил познакомиться, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».





На вопрос, откуда у него её номер, мужчина ответил: «Птичка нашептала». Пострадавшая обратилась в службу поддержки сети, где заявили, что «обеспокоены обратной связью по поведению курьера», и пообещали провести проверку.



Девушка попросила оставить заявку анонимно, пояснив, что опасается — у мужчины есть не только её телефон, но и адрес. Спустя день курьер пытался дозвониться до неё, а затем написал с извинениями «за вчерашнее недоразумение».



