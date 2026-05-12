Курьер приставал к девушке в сообщениях после того, как доставил ей пиццу в Москве
В Москве клиентка «Додо Пиццы» столкнулась с нежелательным вниманием со стороны курьера после оформления заказа. Девушке в мессенджере написал незнакомец, который, как выяснилось, доставил ей пиццу и решил познакомиться, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
На вопрос, откуда у него её номер, мужчина ответил: «Птичка нашептала». Пострадавшая обратилась в службу поддержки сети, где заявили, что «обеспокоены обратной связью по поведению курьера», и пообещали провести проверку.
Девушка попросила оставить заявку анонимно, пояснив, что опасается — у мужчины есть не только её телефон, но и адрес. Спустя день курьер пытался дозвониться до неё, а затем написал с извинениями «за вчерашнее недоразумение».
Ранее в Санкт-Петербурге 11 мая произошёл конфликт с участием курьера, который не смог с первого раза попасть в подъезд из-за неисправного домофона. Прибыв по адресу доставки, мужчина сначала сел на ограду, однако позже ему всё же удалось войти в здание.