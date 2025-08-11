Курьер убил мужчину одним ударом в Уфе после конфликта из-за ошибки с такси

11 августа 2025, 15:44

Фото: iStock/helena babanova

В Уфе произошёл трагический инцидент: курьер нанёс смертельный удар мужчине, перепутавшему его автомобиль с такси. Как сообщает один из телеграм-каналов, Дмитрий гостил у друга, после совместного распития алкоголя он вызвал такси. Выйдя на улицу, мужчина принял припаркованную машину курьера за свой заказ и попытался открыть дверь.