Курьер убил мужчину одним ударом в Уфе после конфликта из-за ошибки с такси
В Уфе произошёл трагический инцидент: курьер нанёс смертельный удар мужчине, перепутавшему его автомобиль с такси. Как сообщает один из телеграм-каналов, Дмитрий гостил у друга, после совместного распития алкоголя он вызвал такси. Выйдя на улицу, мужчина принял припаркованную машину курьера за свой заказ и попытался открыть дверь.
Когда водитель грубо отказал ему, между мужчинами завязался конфликт. Курьер вышел из автомобиля и нанёс Дмитрию один удар в голову, оказавшийся смертельным.
Несмотря на заключение судмедэкспертизы о наличии у погибшего двух заболеваний, родственники настаивают, что причиной смерти стал именно удар. Они обратились с заявлением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, требуя пересмотра дела.
На данный момент нападавший остаётся на свободе в статусе свидетеля. Расследование продолжается.
