Парапланеристка получила травмы при жёсткой посадке в Кабардино-Балкарии
Парапланеристка совершила жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 31-летняя девушка летела без инструктора в районе северного склона Большого Кавказского хребта — одного из самых живописных мест республики.
Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую и эвакуировали её с места происшествия. Медики диагностировали у женщины ушибы ног и ссадины. В настоящее время она продолжает находиться под наблюдением врачей.
Точные причины инцидента устанавливаются.
