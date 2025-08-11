В Петербурге водитель сбил двухлетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу
В посёлке Песочный (Санкт-Петербург) произошло ДТП с участием ребёнка. Как сообщает региональное управление МВД, двухлетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из частного дома и был сбит автомобилем Hyundai.
Известно, что ребёнок выбежал на дорогу через открытую калитку и моментально попал под колёса машины. 75-летний водитель физически не успел среагировать из-за малого расстояния.
Свидетели происшествия и сам водитель немедленно подбежали к пострадавшему. По предварительным данным, родители не смогли удержать ребёнка.
Мальчика с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Точный характер полученных травм и состояние ребёнка не уточняются.
