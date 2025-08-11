В Петербурге водитель сбил двухлетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу

11 августа 2025, 15:35

Фото: iStock/sercansamanci

В посёлке Песочный (Санкт-Петербург) произошло ДТП с участием ребёнка. Как сообщает региональное управление МВД, двухлетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из частного дома и был сбит автомобилем Hyundai.