В Петербурге водитель сбил двухлетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу

Фото: iStock/sercansamanci

В посёлке Песочный (Санкт-Петербург) произошло ДТП с участием ребёнка. Как сообщает региональное управление МВД, двухлетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из частного дома и был сбит автомобилем Hyundai.



Известно, что ребёнок выбежал на дорогу через открытую калитку и моментально попал под колёса машины. 75-летний водитель физически не успел среагировать из-за малого расстояния.

Свидетели происшествия и сам водитель немедленно подбежали к пострадавшему. По предварительным данным, родители не смогли удержать ребёнка.

Мальчика с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Точный характер полученных травм и состояние ребёнка не уточняются.

