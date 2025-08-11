В Ярославле оштрафовали женщину за сравнение школьной формы с мундиром Гитлера

11 августа 2025, 14:36

Фото: iStock/utah778

В Ярославле суд оштрафовал местную жительницу за сравнение школьной формы с мундиром Адольфа Гитлера. Под одним из постов женщина опубликовала фото фюрера, где демонстрировалась нацистская символика.





Преступление жительница совершила вечером 13 июля в соцсети «ВКонтакте». На странице одного из пабликов она увидела пост, где утверждалось, что был утвержден новый ГОСТ для школьной формы.



Под публикацией женщина оставила комментарий с двумя фотографиями.





«На одной из них изображена женская школьная форма, на левом рукаве которой имеется шеврон, на котором изображена символика Российской Федерации, а именно двуглавый орел на красном фоне. Бондаренко А.А. под псевдонимом… оставлен комментарий следующего содержания <данные изъяты>, что является публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики», — говорится в сообщении.