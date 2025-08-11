В Ярославле оштрафовали женщину за сравнение школьной формы с мундиром Гитлера
В Ярославле суд оштрафовал местную жительницу за сравнение школьной формы с мундиром Адольфа Гитлера. Под одним из постов женщина опубликовала фото фюрера, где демонстрировалась нацистская символика.
Преступление жительница совершила вечером 13 июля в соцсети «ВКонтакте». На странице одного из пабликов она увидела пост, где утверждалось, что был утвержден новый ГОСТ для школьной формы.
Под публикацией женщина оставила комментарий с двумя фотографиями.
«На одной из них изображена женская школьная форма, на левом рукаве которой имеется шеврон, на котором изображена символика Российской Федерации, а именно двуглавый орел на красном фоне. Бондаренко А.А. под псевдонимом… оставлен комментарий следующего содержания <данные изъяты>, что является публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики», — говорится в сообщении.
Как оказалось, жительница сравнила один из вариантов школьной формы с мундиром Гитлера, прикрепив соответствующее фото.
Жительница раскаялась в содеянном и не отрицала совершенное преступление. За это ей назначили штраф в одну тысячу рублей.