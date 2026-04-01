Стали известны подробности стрельбы в российской школе
13-летний подросток, утроивший стрельбу из пневматического пистолета в свердловской школе, целился в девочку, которая его травила. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По его информации, в последний момент рука школьника дрогнула, и пуля попала в висок другой одноклассницы. По словам очевидцев, рамки металлоискателя на входе в школу не работали — их включали только во время экзаменов. После инцидента подростка отвезли на обследование к психиатру в Екатеринбург.
Напомним, все произошло 27 марта в школе №1 поселка Зайково Ирбитского района. Нападавшего скрутила бухгалтер — женщина удерживала его до приезда силовиков. Руководство школы не стало отменять уроки в тот день. Пострадавшая получила ссадины, ее жизни ничего не угрожает.
В СК сообщили, что школьник из благополучной семьи, оружие он взял у 19-летнего брата. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Читайте также: