Стали известны подробности стрельбы в российской школе

Устроивший стрельбу в уральской школе подросток целился в свою обидчицу
13-летний подросток, утроивший стрельбу из пневматического пистолета в свердловской школе, целился в девочку, которая его травила. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.



По его информации, в последний момент рука школьника дрогнула, и пуля попала в висок другой одноклассницы. По словам очевидцев, рамки металлоискателя на входе в школу не работали — их включали только во время экзаменов. После инцидента подростка отвезли на обследование к психиатру в Екатеринбург.

Напомним, все произошло 27 марта в школе №1 поселка Зайково Ирбитского района. Нападавшего скрутила бухгалтер — женщина удерживала его до приезда силовиков. Руководство школы не стало отменять уроки в тот день. Пострадавшая получила ссадины, ее жизни ничего не угрожает.

В СК сообщили, что школьник из благополучной семьи, оружие он взял у 19-летнего брата. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Лидия Пономарева

