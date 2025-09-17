Мальчишник в российском городе закончился стрельбой и больницей
Неизвестные обстреляли гостей из травмата на мальчишнике в Челябинске
В Челябинске произошла стрельба на мальчишнике, из-за которой несколько человек оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на слова подписчицы.
Инцидент произошел вечером 11 июня, когда компания из четырех мужчин и двух женщин отдыхала в общественной беседке. Около полуночи они вызвали такси, но внезапно к ним подошла агрессивная толпа. Затем началась потасовка: неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия, а также сорвали золотую цепочку с шеи одного из гостей.
Подписчица канала рассказала, что пыталась остановить нападавших, но ее швырнули на землю, причинив травмы.
«Я кричала: «Мальчишки, что вы делаете? У него же свадьба через две недели!» В ответ один из них, не говоря ни слова, намотал мои волосы на руку и швырнул на грунтовую дорогу. У меня были содраны локоть, рука и нога», — заявила она.Вскоре на место подоспели скорая помощь и полиция, но никого из дебоширов, по словам женщины, поймать не удалось. Всех пострадавших госпитализировали, одного из них приводили в сознание почти полчаса.
«Дежурные сотрудники полиции взяли у нас объяснения и написали заявления», — заключила челябинка.В региональном УМВД возбудили уголовное дело по статье 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Через какое-то время одного из подозреваемых задержали.