Мальчишник в российском городе закончился стрельбой и больницей

17 сентября 2025, 17:16

Неизвестные обстреляли гостей из травмата на мальчишнике в Челябинске

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Челябинске произошла стрельба на мальчишнике, из-за которой несколько человек оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на слова подписчицы.





Инцидент произошел вечером 11 июня, когда компания из четырех мужчин и двух женщин отдыхала в общественной беседке. Около полуночи они вызвали такси, но внезапно к ним подошла агрессивная толпа. Затем началась потасовка: неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия, а также сорвали золотую цепочку с шеи одного из гостей.



Подписчица канала рассказала, что пыталась остановить нападавших, но ее швырнули на землю, причинив травмы.

«Я кричала: «Мальчишки, что вы делаете? У него же свадьба через две недели!» В ответ один из них, не говоря ни слова, намотал мои волосы на руку и швырнул на грунтовую дорогу. У меня были содраны локоть, рука и нога», — заявила она.

«Дежурные сотрудники полиции взяли у нас объяснения и написали заявления», — заключила челябинка.